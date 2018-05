Musical «Paramour» ab 2019 in Hamburg

«Das Musical "Paramour" gemeinsam mit Cirque du Soleil auf die Bühne zu bringen, ist derzeit eines der faszinierendsten und herausforderndsten Theaterprojekte weltweit», sagte Uschi Neuss, Geschäftsführerin von Stage Entertainment, am Dienstag in Hamburg.

«Wir waren auf der Suche nach einer neuen Show für die Neue Flora», sagte Neuss. Das Theater, in dem mehrere Jahre lang das Musical «Tarzan» zu sehen war, hat eine extrem hohe Kuppel, so dass auch der Zuschauerraum bespielt werden kann.

«Paramour» spielt in den 1920er Jahren zu Zeiten der goldenen Ära Hollywoods. Erzählt wird die Geschichte eines Regisseurs, der nach jungen Talenten für einen Kinofilm sucht. Er verliebt sich in seine Hauptdarstellerin, doch die junge Schauspielerin hat auch ein Auge auf den Pianisten geworfen, der den Titelsong komponieren soll. In dem Musical werden 52 Artisten, Tänzer und Sänger zu sehen sein, die Artisten werden vom Cirque du Soleil ausgesucht.

Neben «Aladdin» präsentiert Stage Entertainment in Hamburg zurzeit noch die Musicals «Mary Poppins» und «König der Löwen» im Hafen und «Kinky Boots» im Operettenhaus auf der Reeperbahn, das im Herbst von «Ghost - Das Musical» abgelöst wird.