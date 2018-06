Pianist Igor Levit: Elbphilharmonie ist wie Anfield Road

Klassik und Fußball

Hannover (dpa) - Starpianist Igor Levit (31) sieht Parallelen zwischen klassischer Musik und Profifußball. «Der Applaus in der Elbphilharmonie, das ist atemberaubend», sagte der in Hannover aufgewachsene Musiker im Interview mit «Spiegel online». «Ein Freund von mir hat gesagt: Die Elbphilharmonie, das ist wie die Anfield Road in Liverpool.»