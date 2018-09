Saisoneröffnung in der Elbphilharmonie

Berlioz-Abend

Der britische Dirigent Sir John Eliot Gardiner (l) mit dem Orchestre Revolutionnaire et Romantique 2012 in Budapest. Foto: Bea Kallos

Hamburg (dpa) - Mit einem umjubelten Konzert des Orchestre Révolutionnaire et Romantique unter der Leitung von Sir John Eliot Gardiner ist die Hamburger Elbphilharmonie am Sonntagabend in die neue Saison gestartet.