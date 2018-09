Samuel Koch spielt in Darmstadt in «Das weiße Band» mit

Auf der Bühne ist auch der Schauspieler Samuel Koch (30), der seit einem Unfall in der früheren ZDF-Show «Wetten, dass..?» vor bald acht Jahren im Rollstuhl sitzt.

Für die Bühnenfassung verantwortlich ist der Schweizer Regisseur und Bühnenautor Christoph Frick. Er hat die Inszenierung zusammen mit Schauspielensemble und dem Kinderchor des Staatstheaters erarbeitet.

Der in Schwarz-Weiß gedrehte Film, der 2009 in Cannes die Goldene Palme bekam, ist eine Studie über die Folgen autoritärer Erziehung und der Entstehung totalitärer Gesellschaften. Der Film spielt kurz vor dem Ersten Weltkrieg in einem abgelegenen Dorf in Norddeutschland.

Lehrer, Pastor und Gutsherr sowie despotische Väter dominieren die Gemeinschaft. Dann geschehen im Dorf seltsame Unfälle, die wie rituelle Bestrafungen wirken. Wer steckt dahinter?