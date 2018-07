«Shakespeare in Love» auf deutscher Bühne uraufgeführt

Theaterstück

Schauspieler Tilo Kleiner spielt in «Shakespeare in Love» "Wessex", Natalja Joselewitsch stellt hingegen "Viola de Lesseps" dar. Das ganze Ensemble brachte das Publikum immer wieder zum Lachen. Foto: Swen Pförtner

Schauspieler Tilo Kleiner spielt in «Shakespeare in Love» "Wessex", Natalja Joselewitsch stellt hingegen "Viola de Lesseps" dar. Das ganze Ensemble brachte das Publikum immer wieder zum Lachen. Foto: Swen Pförtner

Bad Hersfeld (dpa) - Das Theaterstück «Shakespeare in Love» ist erstmals auf einer deutschen Theaterbühne gezeigt worden. Am Freitag wurde es bei den 68. Bad Hersfelder Festspielen in der Stiftsruine aufgeführt.