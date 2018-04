Thalia Theater feiert 175 Jahre Gegenwart

Geburtstag

Joachim Lux ist Intendant des Thalia Theaters in Hamburg. Foto: Daniel Reinhardt

Hamburg (dpa) - Mit einer Art Best-of feiert das Hamburger Thalia Theater in der kommenden Spielzeit 2018/19 sein 175-jähriges Bestehen. «Das Thalia Theater wird sich weiterhin als starkes Ensemble-Theater behaupten», sagte der Intendant Joachim Lux am Freitag in Hamburg.