Tina-Turner-Musical kommt an den Broadway

Nach London und Hamburg

New York (dpa) - Das Musical über die US-Sängerin Tina Turner (78) feiert im Herbst 2019 Premiere am Broadway. Das teilten die Produzenten am Mittwoch in New York mit. «Die hellen Lichter des Broadway rufen. Ich bin begeistert, diese wunderschöne Show nächstes Jahr mit dem New Yorker Publikum zu teilen», sagte die Musikerin.