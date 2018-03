«Tosca» in Salzburg: Jubel für Puccinis Opernkrimi

Osterfestspiele

Besonders bejubelt wurde die Starsopranistin Anja Harteros in der Titelrolle. Foto: Barbara Gindl/APA

Salzburg (dpa) - Eine wilde Schießerei in einer tristen Tiefgarage im modernen Rom: So beginnt die Neuinszenierung von Giacomo Puccinis Oper «Tosca» am Samstagabend zur Eröffnung der diesjährigen Osterfestspiele Salzburg.