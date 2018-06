Umstrittener Baselitz-«Parsifal» in München

Buhrufe

München (dpa) - Jonas Kaufmann, Nina Stemme, Christian Gerhaher, René Pape, am Pult Kirill Petrenko - Münchens neuer «Parsifal», der am Donnerstag zur Eröffnung der Opernfestspiele im Nationaltheater herauskam, wartet mit einer Champions-League-Besetzung auf. Dass es dennoch Buhrufe gab, lag an der Regie - und am Bühnenbild von Georg Baselitz.