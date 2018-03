Zum 100. Geburtstag: Bernd Alois Zimmermann geehrt

Der Vierakter «Die Soldaten» sei «ein Meilenstein der Operngeschichte», würdigt der Westdeutsche Rundfunk (WDR) den «Opernpionier aus der Eifel». Zimmermanns Beitrag zur Neuen Musik erfährt in jüngster Zeit wachsende Aufmerksamkeit. «Er griff auf verschiedene Stile zurück, zitierte Bach, Jazz, Debussy und führte alle in seinen Kompositionen zusammen», erläuterte der Deutschlandfunk. Auch für Hörspiele schrieb Zimmermann Musik.

«Die Soldaten», das wichtigste Werk des Komponisten, ist beim Kölner Festival «Acht Brücken» (28. April bis 11. Mai) zu erleben. Das Stück hatte am Wochenende auch beim Staatstheater Nürnberg Premiere. Der Inhalt in Kürze: Eine Tochter aus gutem Hause wird von Offizieren verführt und endet in der Gosse.

Nachdem der Radiosender WDR3 Zimmermann am eigentlichen Geburtstag, dem 20. März, mit mehreren Sendungen ehrte, widmet auch SWR2 dem Komponisten sein Programm. Unter anderem wird Zimmermanns «Kugelgestalt der Zeit» vorgestellt, aus der der Komponist seine Collage- und Montagetechnik entwickelt habe - «Erinnerung, Anschauung, Erwartung» ist Thema der Sendung «SWR2 JetztMusik» am 16. April um 23.03 Uhr.