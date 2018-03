Apple stellt neues iPad-Modell mit Fokus auf Schulen vor

Neue Version

US-Techriese Apple will mit einer neuen Version seines iPads stärker in Schulen Fuß fassen. Foto: Mark Lennihan/AP

US-Techriese Apple will mit einer neuen Version seines iPads stärker in Schulen Fuß fassen. Foto: Mark Lennihan/AP

Chicago (dpa) - Apple will mit einem verbesserten Modell seines iPad-Tablets stärker in Schulen Fuß fassen. Das Gerät unterstützt jetzt auch den Apple-Stift, der bisher nur mit den teureren Pro-Modellen funktionierte, kündigte der Konzern in Chicago an.