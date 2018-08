Bericht: Apple bringt neue iPhones in drei Größen heraus

Präsentation wohl im September

Apple will laut einem Medienbericht für alle Preisklassen seiner nächsten iPhone-Generation das Design des aktuellen Top-Modells X übernehmen. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP

Cupertino (dpa) - Apple will laut einem Medienbericht für alle Preisklassen seiner nächsten iPhone-Generation das Design des aktuellen Top-Modells X übernehmen. Der Konzern wolle in das Weihnachtsgeschäft mit Telefonen in drei unterschiedlichen Bildschirmgrößen gehen.