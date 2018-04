Stromausfall sorgt für langsames Internet in Deutschland

Netzknoten DE-CIX lahmgelegt

Internetknoten im wahrsten Sinne des Wortes: Stromausfälle legten den wichtigen Netzknoten DE-CIX in Frankfurt am Main lahm. Foto: Boris Roessler

Frankfurt/Main (dpa) - Mehrere Stromausfälle in einem Frankfurter Rechenzentrum haben in der Nacht zum Dienstag den wichtigen Netzknoten DE-CIX lahmgelegt und damit das Internet in Deutschland spürbar gedrosselt.