8,2 Millionen sehen letzten WM-Test

«Let's Dance» im Schatten

Berlin (dpa) - Der letzte Test der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor der Fußball-WM hat das Finale der RTL-Show «Let's Dance» ein wenig in den Schatten gerückt. 8,22 Millionen Zuschauer sahen sich am Freitag ab 19.30 Uhr im Ersten den mühsamen 2:1-Sieg gegen Saudi-Arabien an.