8,37 Millionen Zuschauer für Frankfurter «Tatort»

Einschaltquoten

Die Schauspieler Wolfram Koch und Margarita Broich ermittelten in Frankfurt. Foto: Daniel Reinhardt

Die Schauspieler Wolfram Koch und Margarita Broich ermittelten in Frankfurt. Foto: Daniel Reinhardt

Berlin (dpa) - Das Publikumsinteresse am Frankfurter «Tatort»-Krimi «Unter Kriegern» hielt sich am Sonntag in Grenzen.