Acht Millionen sehen Belgiens Sieg

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Belgiens knappen Sieg gegen England verfolgten am Donnerstagabend 7,99 Millionen Zuschauer im Ersten. Am letzten Vorrundenspieltag bei der Fußball-WM in Russland sicherten sich die Belgier mit einem 1:0 in Kaliningrad den Sieg in der Gruppe G. Der Marktanteil für die Übertragung des Spiels ab 20 Uhr lag bei 28,2 Prozent.