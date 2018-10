«Alles oder Nichts» auf Sat.1: Laster, Liebe und Lügen

Daily Soap

Berlin (dpa) - «Verliebt in Berlin» - an diese erfolgreiche Sat.1-Telenovela mit Alexandra Neldel (2005-2007) denkt sicher noch so mancher Zuschauer gerne zurück. Nun versucht es der Sender mit der neuen Daily-Soap «Alles oder Nichts», die an diesem Montag (18.30 Uhr) startet.