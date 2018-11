«Babylon Berlin» verliert noch ein paar Zuschauer

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Der historischen ARD-Krimiserie «Babylon Berlin» sind beim Finale am Donnerstagabend erneut ein paar Zuschauer abhanden gekommen. Die vorletzte und letzte Episode der zweiten Staffel verfolgten ab 20.15 Uhr 3,66 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 12,1 Prozent) sowie 3,62 Millionen (11,9 Prozent). Das waren jeweils etwa 100 000 beziehungsweise 150 000 weniger als am 1. November. In der Mediathek lief es dagegen so gut wie noch nie für eine ARD-Serie: Etwa zehn Millionen Abrufe schlugen bis zum 7. November nach Sender-Angaben zu Buche.