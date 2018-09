Barbara Schöneberger kehrt zum ESC-Vorentscheid zurück

Es wird dann das fünfte Mal sein, dass Schöneberger die Musikshow moderiert, bei der die deutsche Kandidatin oder der Kandidat ermittelt wird. Termin und Ort der Show im Februar mit dem Arbeitstitel «Unser Lied für Israel» werden laut NDR demnächst bekanntgegeben. Der internationale Eurovision Song Contest geht wieder im Mai über die Bühne.

In diesem Jahr hatte Schöneberger wegen Terminschwierigkeiten ausgesetzt. Stattdessen moderierten Entertainer Elton und der «Tagesschau»-Sprecherin Linda Zervakis die ARD-Show «Unser Lied für Lissabon» am 22. Februar in Berlin. ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber sagte laut NDR zur Rückkehr von Schöneberger: «Freue mich sehr, dass Barbara nach der Terminkollision 2018 im kommenden Jahr wieder dabei ist. Und auf der Bühne der Reeperbahn steht Barbara im Mai 2019 auch wieder und wird die Sendungen vor und nach dem ESC moderieren.»

Frühere ESC-Vorentscheid-Moderatoren in Deutschland waren zum Beispiel Anke Engelke, Steven Gätjen, Matthias Opdenhövel, Sabine Heinrich, Thomas Hermanns und Axel Bulthaupt.