Bauses Bauern besser als RAF-Zweiteiler im ZDF

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Das Interesse an der RTL-Kuppelshow «Bauer sucht Frau» bleibt konstant gut. Im Schnitt 5,38 Millionen Zuschauer sahen am Montagabend ab 20.15 Uhr zu, wie Moderatorin Inka Bause alleinstehende Landwirte an die Frau bringen will. Der Marktanteil betrug 17,6 Prozent.