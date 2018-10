Bremer Tatort «Blut» in Gruselmanier

Schockmomente

Bremen (dpa) - In ihrem vorletzten Fall bekommen es die Bremer «Tatort»-Kommissare Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) am Sonntag vermeintlich mit Vampiren zu tun. Während Lürsen in «Blut» (Das Erste, 20.15 Uhr) einen kühlen Kopf bewahrt, verschlägt es ihren Kollegen immer mehr nach Transsylvanien. Der Film ist gespickt mit Schockmomenten.