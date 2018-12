Carolin Kebekus rechnet mit mehr weiblichen Comedians

Frauen-Power

Berlin (dpa) - Die Komikerin Carolin Kebekus rechnet in Zukunft mit mehr Frauen in der deutschen Comedy. «Die ganzen Mädels stehen ja schon in den Startlöchern», sagte die 38-Jährige gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. «Es gibt schon so viele, die auch schon lange auf der Bühne stehen und ihre Hallen auch voll machen.»