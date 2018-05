Champions-League-Finale holt den Sieg

Damit war das Finale der Königsklasse so stark wie seit Jahren nicht mehr. Vergangenes Jahr sahen 7,8 Millionen zu, 2016 etwa 8,2 Millionen. 2015, als das Finale in Berlin stattfand, sahen etwa 9,7 Millionen Zuschauer den 3:1-Sieg des FC Barcelona über Juventus Turin.

Vor fünf Jahren, als das Champions-League-Finale ein rein deutsches Spiel war - Bayern München gegen Borussia Dortmund (2:1) - kam das ZDF auf den sensationellen Wert von fast 22 Millionen Zuschauern.

Ab der kommenden Saison ist die Champions League nur noch im Pay-TV zu sehen und nicht mehr im ZDF, das die letzten sechs Jahre übertrug (als Nachfolger von Sat.1). In der kommenden Saison ist das ZDF nicht mehr dabei - und der Fußballfan muss in jedem Fall zahlen.

An Sky oder den Streamingdienst DAZN oder an beide, wenn er nichts verpassen will. Nur in einem Fall gäbe es ein Champions-League-Spiel ohne zusätzliche Bezahlung: wenn ein deutscher Verein im Endspiel steht. Das regelt der Rundfunk-Staatsvertrag.