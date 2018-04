Claude-Oliver Rudolph verletzt sich beim Dreh

In einer Hamburger Klinik wurde er umgehend operiert. «Schmerzen habe ich nicht gespürt», so der Schauspieler: «Ich war so voll Adrenalin!» Eigentlich wollte er nach den Angaben in einer Szene nur ein Sushi-Messer in einen Kohlkopf rammen, allerdings durchbohrte das Messer den Kohl. Rudolph gibt sich selbstkritisch: «Ich habe das Risiko leider nicht richtig abgeschätzt, wir hätten ein stumpfes Messer nehmen sollen.»