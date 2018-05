TV-Tipp

Berlin (dpa) - Glückliche Kühe, saftige Wiesen und ein paar Berge sind offenbar angesagt im Fernsehen. Nach dem - von den Quoten her - eher durchschnittlichen Start der Reihe «St. Josef am Berg» mit knapp vier Millionen und knapp 3,4 Millionen Zuschauern im Februar folgt nun am Freitag (20.15 Uhr) auch im Ersten «Daheim in den Bergen». Ein weiterer Teil wird am darauffolgenden Freitag (11.5.) gezeigt. Ob es in beiden Fällen mehr als zwei Folgen geben wird, ist derzeit noch offen.