Im Zuge der sechsteiligen Reihe «Was Deutschland bewegt» beleuchtet nun die fünfte Folge mit dem Titel «Das Mädchen und der Flüchtling» das damalige Geschehen. Sie ist an diesem Montag (20.15 Uhr) im Ersten zu sehen.

Am 22. Dezember 2017 attackierte ein 16-jähriger Afghane in einer ruhigen Wohnstraße in Darmstadt ein 17-jähriges Mädchen mit einem Messer und verletzte es schwer. Der junge Mann war im Jahr 2015 nach Deutschland eingereist und hatte das Mädchen in der Schule kennenlernt. Noch am Abend der Tat wurde er in seiner Wohngruppe für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge festgenommen.

Kurz darauf, am 27. Dezember 2017, tötete ein afghanischer Flüchtling seine ehemalige, 15 Jahre alte Freundin in einem Drogeriemarkt im südpfälzischen Kandel mit zahlreichen Messerstichen. Auch hier spielte die Trennung eine große Rolle, denn ein paar Wochen zuvor hatte das Mädchen die Beziehung beendet.

Zu Wort kommt im Film dazu Robert Hartmann, Oberstaatsanwalt am Landgericht in Darmstadt, wo inzwischen fast 4000 Flüchtlinge leben. «Ein Stich endete ganz knapp vor dem Herzen, so dass man von Glück reden muss, dass die junge Frau noch am Leben ist», sagt Hartmann im Film, wobei er heftig schlucken muss. Kaum besser ergeht es Nicole Heinlein von der Darmstädter Wohngruppe unbegleiteter Minderjähriger: «Das war eine Schockstarre», sagt sie. «Die anderen sind wirklich nicht mehr aus dem Haus rausgegangen. Sie hatten Angst, dass nur noch Abstand von ihnen gehalten wird und sie nirgends mehr erwünscht sind.»

Im Zentrum von Darmstadt patrouillieren seit kurzem regelmäßig Polizisten mit Hunden, um auf möglichst beruhigende Art Präsenz zu zeigen. Dirk Heyer von der Darmstädter Kommunalpolizei meint, die Bürger seien sehr verängstigt. «Da ist eben das, was man durch die Presse so wahrnimmt, und von daher sensibilisiert das vielleicht auch ein bisschen.»

Werden solche schrecklichen Einzelfälle tatsächlich zu sehr aufgebauscht und politisch für bestimmte Ziele missbraucht? Diese und andere wichtigen Fragen stellen die Autoren dieser Reportage, Christian Gropper und Kai Diezemann, während sie anhand der vorliegenden Fakten sachlich von diesen beiden Verbrechen erzählen. Sie fragen auch, ob die Flüchtlingspolitik in unserem Land zu naiv sein könnte und ob es nicht grob fahrlässig sei, junge Mädchen zu Deutsch-Patinnen junger Männer zu machen, die mit einem völlig anderen Frauenbild groß wurden.

Beide Vorfälle bieten also reichlich Zündstoff im Rahmen der weiterhin aktuellen Debatte rund um das Thema Flüchtlinge, die immer wieder aus dem Ruder zu laufen droht. Dies wird auch im Film deutlich, jenseits von Trauer und Entsetzen bei Angehörigen und Nachbarn. Da gibt es bei vielen Bürgern erschreckend viel Wut und Hass, auf «die Flüchtlinge» und auf die, die sie unterstützen - bis hin zu «den Politikern», die angeblich die Sicherheit der Bevölkerung aufs Spiel setzen. Die wohltuende Distanz der Reporter kann - bei aller Anteilnahme an den Verbrechen - gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.