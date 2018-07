«Der Alte» lässt die anderen alt aussehen

Einschaltquoten

«Der Alte», mit Jan-Gregor Kremp als Hauptkommissar Richard Voss, gewann am Freitag das Quotenrennen. Foto: Ursula Düren

«Der Alte», mit Jan-Gregor Kremp als Hauptkommissar Richard Voss, gewann am Freitag das Quotenrennen. Foto: Ursula Düren

Berlin (dpa) - «Der Alte» hat es wieder geschafft. Die ZDF-Krimiserie stand am Freitagabend am höchsten in der Gunst der Fernsehzuschauer. Die Wiederholung der Folge «Paradiesvogel» schalteten 3,33 Millionen Menschen ein, das entsprach einem Marktanteil von 16,3 Prozent.