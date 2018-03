«Der Alte» schlägt Alpenkomödie und Tanzshow

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Ein Krimi über ein illegales Autorennen in München hat am Freitagabend ab 20.15 Uhr den Quotensieg eingefahren. Die Folge «Wer bremst, hat verloren» aus der ZDF-Reihe «Der Alte» - Auftakt zu neuen Folgen mit Jan-Gregor Kremp in der Hauptrolle - hatte im Schnitt 5,41 Millionen Zuschauer, was 16,9 Prozent Marktanteil entsprach.