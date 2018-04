TV-Tipp

Berlin (dpa) - Was nützt das größte Ehrgefühl, wenn dann doch ein mühsam aufgebautes Lügengebäude zusammenbricht - und nicht nur den angesehenen Posten, sondern auch die Familie zerstören könnte? Darum geht es in dem Film «Der Richter», der an diesem Montag (20.15 Uhr) im ZDF zu sehen ist.