Drehstart: Juli Zehs «Unterleuten» wird verfilmt

ZDF-Dreiteiler

Mainz (dpa) - Der Regisseur Matti Geschonneck hat in Brandenburg mit der Verfilmung von Juli Zehs Gesellschaftsroman «Unterleuten» begonnen. Die Dreharbeiten in Brandenburg und Berlin dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober, ein Sendetermin steht noch nicht fest, wie das ZDF am Mittwoch mitteilte.