Drehstart für Jubiläums-«Tatort» mit Ulrike Folkerts

Odenthal ermittelt

Baden-Baden/Ludwigshafen (dpa) - Der 70. «Tatort» mit Ulrike Folkerts als dienstälteste TV-Kommissarin in der ARD-Kult-Krimireihe ist in der Mache. In Ludwigshafen begannen dafür die Dreharbeiten unter dem Arbeitstitel «Leonessa», wie der Südwestrundfunk (SWR) am Freitag in Baden-Baden mitteilte.