«Ella Schön» behauptet sich gegen den «Tatort»

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Die neue ZDF-Reihe «Ella Schön» mit Annette Frier in der Hauptrolle hat auch mit ihrem zweiten Film dem ARD-«Tatort» einige Zuschauer abgenommen. Im Schnitt 5,22 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 14,9 Prozent) verfolgten am Sonntagabend ab 20.15 Uhr die Komödie «Das Ding mit der Liebe», in der Frier eine Frau mit Asperger-Syndrom spielt.