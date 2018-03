Ermittler «Wilsberg» im Zweiten weit vorn

Die neue Ausgabe von «Deutschland sucht den Superstar» mit Oliver Geissen kam bei RTL auf 4,05 Millionen Zuschauer (12,8 Prozent). Abgeschlagen diesmal das Erste: «Krüger aus Almanya», eine TV-Komödie mit Horst Krause, schauten 2,51 Millionen Zuschauer (7,6 Prozent).

Die Science-Fiction-Komödie «Men in Black» mit Will Smith war Ende der 90er ein Welterfolg in den Kinos. Sat.1 strahlte am Samstagabend den dritten Teil von 2012 aus - 1,97 Millionen (6,2 Prozent) schauten zu.

Die Gründershow «Das Ding des Jahres» mit Janin Ullmann steuert auf die Entscheidung am 10. März zu - diesmal sahen auf ProSieben 1,63 Millionen zu (5,3 Prozent Marktanteil).

«Gefangen im Zwang – Wenn das Hirn nicht richtig tickt»: Eine Marathon-Doku zu Zwangshandlungen nahm VOX ins Programm - 0,96 Millionen (3,9 Prozent) schalteten ein.

Mit der Folge «Der Drache und der Wolf» beendete RTL II am Samstag die siebte Staffel der Fantasy-Serie «Game of Thrones». Die 1,11 Millionen Zuschauer (3,4 Prozent Marktanteil) müssen sich jetzt bis 2019 gedulden - dann soll die finale achte Staffel kommen. Eine Folge der US-Krimiserie «Rush Hour» kam bei Kabel eins auf 0,62 Millionen Zuschauer (Marktanteil 1,9 Prozent).