Explosiver neuer «Tatort» mit Ulrich Tukur

Spieglein, Spieglein... Peter Kurth (l) und Ulrich Tukur am Rande der Dreharbeiten zu einem neuen HR-«Tatort». Foto: Frank Rumpenhorst

Friedberg (dpa) - Beim neuesten «Tatort» aus Hessen kracht es richtig. Regisseur Thomas Stuber kündigte am Dienstag ein apokalyptisches Szenario an. «Wir werden hier morgen einiges gepflegt in die Luft jagen.»