Fast 12 Millionen Zuschauer für Portugal

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Mit einem 1:1 gegen den Iran erzitterte sich Portugal am Montagabend das Weiterkommen ins Achtelfinale bei der Fußball-WM in Russland. Im Schnitt 11,98 Millionen Zuschauer verfolgten die Partie ab 20 Uhr im ZDF, in der die Portugiesen Glück hatten, in der Verlängerung nicht noch ein weiteres Gegentor einzufangen. Der Marktanteil lag bei 38,6 Prozent.