GNTM-Finalistin Toni wurde als Kind gemobbt

Castingshow

Düsseldorf (dpa) - GNTM-Finalistin Toni (18) wurde als Kind wegen ihrer schwarzen Hautfarbe ausgegrenzt und gehänselt. «Es ist oft so, dass man - wenn man nicht so aussieht wie andere, sprich Hautfarbe, Nationalität - dann wird man schnell angegriffen», sagte die Stuttgarter Schülerin, die mit drei anderen jungen Damen im Finale der ProSieben-Show «Germany's next Topmodel» (GNTM) steht, am Dienstag in Düsseldorf.