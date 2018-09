Gerit Kling und ihre «Rosen»-Männer drehen in Lüneburg

Neue Staffel

Gerit Kling ist neu in der ARD-Telenovela «Rote Rosen». Foto: Philipp Schulze

Lüneburg (dpa) - Gerit Kling (53) steht als neue Hauptdarstellerin der ARD-Telenovela «Rote Rosen» in Lüneburg vor den Kameras. Bei Dreharbeiten in der Altstadt für den Vorspann der kommenden Staffel wurden am Dienstag auch ihre Serienpartner Axel Buchholz (52) und Tom Mikulla (49) vorgestellt.