«Germanized»: Mit Christoph Maria Herbst in den Herbst

Culture-Clash-Zehnteiler

In «Germanized» spielt Christoph Maria Herbst einen bayerischen Automobilzulieferer. Foto: Henning Kaiser

Berlin (dpa) - Die Deutsche Telekom hat jetzt ihre erste eigenproduzierte TV-Serie unter Dach und Fach: Am Ende dieser Woche soll in Frankreich die letzte Klappe für den Culture-Clash-Zehnteiler «Germanized» fallen, wie Telekom EntertainTV am Donnerstag mitteilte.