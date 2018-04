Gillian Flynn macht eine Serie für Amazon

Flynn (47) ist als Schriftstellerin mit Erfolgsromanen wie «Sharp Objects» und «Gone Girl» berühmt geworden und war auch maßgeblich an den Verfilmungen beteiligt. «Gone Girl» war für den Golden Globe nominiert.

In «Utopia» geht es um eine Gruppe junger Erwachsener, die sich aus dem Internet kennen und von einer Geheimorganisation gejagt werden. «Die Serie ist aktuell und brisant, mit einem kleinen Anteil "ach du Scheiße!", aber auch extrem viel Spaß», erläutert Flynn, die unter anderem als Produzentin an der Serie beteiligt ist.

«Die Serie von Dennis Kelly hat mich vom Stuhl gehauen», so die Autorin. «Er war so unglaublich großzügig, mir zu erlauben, seine Welt aufzubrechen, in ihr herumzuspielen und sie zu meinem eigenen, verrückten Ort zu machen.»

«Utopia» soll beim Streamingdienst Amazon Prime in Dutzenden von Ländern weltweit verfügbar sein.