TV-Tipp

Billy Bob Thornton in einer Szene der 2. Staffel der Serie "Goliath". Foto: Merie Wallace

Berlin (dpa) - Anwälte haben es ganz offensichtlich auch nicht leicht - von allem dann nicht, wenn die Frau weg ist, der gute Job in der Kanzlei auch, und nur noch der Alkohol als treuer Begleiter bleibt. Wie es einem solchen Mann ergeht, zeigt nun die zweite Staffel der achtteiligen Serie «Goliath», die an diesem Freitag bei Amazon Prime Video startet, auch in deutscher Sprache.