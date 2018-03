Günther Jauch vor ARD-Doku und ZDF-Drama

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Raten war Trumpf am Montagabend: Mit einer zwei Stunden langen Ausgabe seiner RTL-Quizshow «Wer wird Millionär?» hat sich Günther Jauch (61) am Montagabend ab 20.15 Uhr an die Spitze gesetzt. Die Sendung verfolgten 5,08 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 15,6 Prozent.