Gut zehn Millionen Zuschauer beim «Tatort»

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Großes Interesse am Bremer «Tatort»-Krimi «Im toten Winkel» am Sonntagabend: 10,21 Millionen Zuschauer verfolgten von 20.15 Uhr an die Ermittlungen des «Tatort»-Ermittlerduos Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) in einem Pflegeheim, in dem ein Rentner seine demenzkranke Ehefrau erstickte.