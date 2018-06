Gut zehn Millionen sehen England-Spiel

Am frühen Nachmittag um 14 Uhr waren im Ersten 4,67 Millionen Zuschauer (39,4 Prozent) bei der Partie zwischen Schweden und Südkorea (1:0) dabei. Um 17 Uhr schalteten 6,76 Millionen Zuschauer (39,2 Prozent) die Begegnung zwischen Belgien und Panama (3:0) ein. Nicht eingerechnet in die Quotenerhebung der GfK-Fernsehforschung in Nürnberg sind die Besucher von Public Viewings auf öffentlichen Plätzen und in Gaststätten.

Gar nicht so schlecht lief es aber im Abendprogramm für das ZDF - auf die Wiederholung des Krimis «Die Frau aus dem Moor» mit Rosalie Thomass und Florian Stetter entfielen 4,02 Millionen Zuschauer (13,4 Prozent). Auch ZDFneo konnte mit 1,43 Millionen Zuschauern (4,8 Prozent) beim Krimi «Inspector Barnaby: Tanz in den Tod» zufrieden sein.

Die Sat.1-Krimiserie «Lethal Weapon» verbuchte 1,66 Millionen Zuschauer (5,6 Prozent), die RTL-Reihe «Undercover Boss» 1,57 Millionen Zuschauer (5,3 Prozent), die Vox-Auswanderersoap «Goodbye Deutschland» 1,20 Millionen (4,1 Prozent), die ProSieben-Serie «The Big Bang Theory» 1,10 Millionen (3,8 Prozent) und die RTL-II-Serie «Es war einmal... auf Ibiza» 0,40 Millionen (1,3 Prozent).