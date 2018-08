Gute Werte für den «Tatort» aus Weimar

Einschaltquoten

Die Kommissarin Dorn (Nora Tschirner) und ihr Kollege Lessing (Christian Ulmen) schauen sich in einer Kloßmanufaktur um. Foto: Anke Neugebauer/MDR

Die Kommissarin Dorn (Nora Tschirner) und ihr Kollege Lessing (Christian Ulmen) schauen sich in einer Kloßmanufaktur um. Foto: Anke Neugebauer/MDR

Berlin (dpa) - Starker Auftritt für das Weimarer Ermittlerduo Dorn und Lessing: In ihrem jüngsten «Tatort»-Fall «Die robuste Roswita» mussten sie in einem Fall voller überraschender Wendungen den Mörder eines Kloßfabrikanten suchen - und das in der Stadt von Goethe und Schiller.