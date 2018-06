Guter WM-Auftakt - Das Erste auch am Abend vorn

Das Eröffnungsspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien (5:0) verfolgten am Donnerstag samt Ansprachen von Präsident Wladimir Putin und FIFA-Präsident Gianni Infantino vor Anpfiff ab 16.45 Uhr 9,48 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 51,0 Prozent.

An die Quote des sportlich attraktiveren Eröffnungsspiels vor vier Jahren reichte der Auftakt 2018 aber nicht heran. Am 12. Juni 2014 sahen abends ab 22 Uhr 15,87 Millionen Menschen die Partie zwischen Brasilien und Kroatien. Der Marktanteil betrug damals sogar 62,4 Prozent.

Auch im Abendprogramm hatte das Erste die Nase vorn. Die Wiederholung des Usedom-Krimis «Der Schandfleck» mit Katrin Sass und Lisa Maria Potthoff brachte es um 20.15 Uhr auf 4,38 Millionen Zuschauer (16,0 Prozent). Die «Tagesschau» zuvor hatten sogar 5,26 Millionen (20,0 Prozent) allein im Ersten eingeschaltet.

Im ZDF sahen 3,28 Millionen Zuschauer (12,0 Prozent) die Wiederholung des Films «Lena Lorenz: Ein Fall von Liebe», im Anschluss daran waren es beim «heute journal» immerhin 4,15 Millionen (10,5 Prozent).

Die RTL-Actionserie «Alarm für Cobra 11» hatte 2,07 Millionen Zuschauer (7,6 Prozent), die Sat.1-Krimiserie «Criminal Minds» 1,36 Millionen 85,0 Prozent), das ProSieben-Drama «Hüter der Erinnerung - The Giver» 1,23 Millionen (4,6 Prozent), die Kabel-eins-Romanze «Bodyguard» 1,02 Millionen (4,0 Prozent) und die RTL-II-Doku «Pop Giganten: Fetenhits zur Fußball-WM 2018» 0,92 Millionen (3,4 Prozent). Den ZDFneo-Krimi «Einsatz in Hamburg: Ein sauberer Mord» sahen 0,91 Millionen Menschen (3,3 Prozent).