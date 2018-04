Heidi Klum ermittelt ihr Topmodel in ihrer Heimat

Seit 2006 bei ProSieben

Berlin (dpa) - Heidi Klum (44) kürt ihr Topmodel 2018 wieder einmal in ihrer Heimat. «Nach vier Jahren sind wir endlich wieder im Rheinland», sagte die Chefjurorin der ProSieben-Show «Germany's next Topmodel» am Mittwoch laut Pressemitteilung des Senders. «Das wird eine ganz besondere Final-Show.»