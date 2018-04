Hollywood-Stern für Eva Longoria

«Desperate Housewives»-Star

Los Angeles (dpa) - Die Rolle als verzweifelte Hausfrau Gabrielle Solis in der Serie «Desperate Housewives» machte die US-Schauspielerin Eva Longoria weltbekannt. Bald können die Fans der gebürtigen Texanerin ihren neuen Ehrenplatz auf dem «Walk of Fame» in Hollywood besuchen.