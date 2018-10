Interesse an Nationalelf nimmt wieder zu

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Die Publikumsresonanz auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat trotz der Niederlage in Frankreich wieder zugelegt. Im Schnitt 11,69 Millionen Zuschauer verfolgten am Dienstagabend ab 20.45 Uhr im Ersten, wie Deutschland trotz der 1:0-Führung noch mit 1:2 verlor - der Marktanteil betrug 39,0 Prozent. Am Samstag wurden beim Spiel Niederlande gegen Deutschland (3:0) 9,61 Millionen Zuschauer gemessen.