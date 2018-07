Jan Fedder zu Gast bei Beckmann im NDR

Volksschauspieler

Jan Fedder 2015 in Hamburg bei Dreharbeiten am Filmset der ARD-Serie "Großstadtrevier". Foto: Christian Charisius/dpa

Jan Fedder 2015 in Hamburg bei Dreharbeiten am Filmset der ARD-Serie "Großstadtrevier". Foto: Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa) - Schauspieler Jan Fedder meldet sich erstmals seit langem in einer TV-Talkshow zu Wort: «Es geht mir hervorragend», sagt der 63-Jährige in der Sendung «Reinhold Beckmann trifft...», die das NDR Fernsehen am Montagabend (23.00 Uhr) zeigt.