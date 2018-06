Jenny Jürgens zurück bei den «Roten Rosen»

Als Jana Greve ist sie in der ARD-Telenovela einst nach Brüssel gezogen, nun kommt sie als erfolgreiche Unternehmerin zurück. Sie will ihre von Andrea Lüdke dargestellte Freundin Eva treffen - doch es kommt zu schweren Verwicklungen.

Ausgestrahlt werden sollen die Folgen mit der Tochter des 2014 gestorbenen Sängers Udo Jürgens im kommenden September. «Jenny Jürgens gehört mit bis zu 20 Prozent Marktanteil ihrer Folgen zu den erfolgreichsten Hauptdarstellerinnen der Serie», sagte der Produktionssprecher Dieter Zurstraßen.

Die erste der bisher mehr als 2600 «Rosen»-Folgen wurde am 6. November 2006 gesendet. Alle 200 Folgen wechselt die Haupt-«Rose», derzeit ist es Madeleine Niesche. Werktags wird in Lüneburg jeden Tag eine Folge produziert. Um 14.10 Uhr schalten rund 1,5 Millionen Menschen ein, wenn die Serie läuft. Die Wiederholung am folgenden Morgen hat die ARD im Mai zugunsten von «Live nach Neun» eingestellt. Zu den Moderatorinnen des neuen Formats gehört mit Isabel Varell auch eine frühere Hauptdarstellerin der «Roten Rosen».